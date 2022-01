HSV in Bestbesetzung gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV geht in Bestbesetzung in das Stadtderby am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli. "Alle sind fit und freuen sich auf das Spiel", sagte HSV-Trainer Tim Walter am Donnerstag. Nach dem Auftaktspiel gegen Dynamo Dresden (1:1) und dem Pokalkrimi gegen den 1. FC Köln (4:3 im Elfmeterschießen) sei es klar, dass es einige angeschlagene Spieler gebe, befand der 46-Jährige. Die Vorfreude auf das Derby sei aber "viel wichtiger als die Müdigkeit".

Vom Blick auf die Tabelle wollen sich Walter und seine Schützlinge nicht beeinflussen lassen. "Wir halten an unserem Weg fest", sagte der HSV-Coach. Mit einem Sieg über St. Pauli könnte das Volkspark-Team den Rückstand auf den Spitzenreiter vom Kiez auf drei Punkte verringern. Bei einer Niederlage würde er jedoch auf neun Zähler anwachsen und die Aufstiegshoffnungen des HSV arg sinken. .

"Wir müssen mit viel Energie, viel Bereitschaft und viel Mut spielen", forderte Tim Walter von seinen Spielern. Das Hinspiel im August vorigen Jahres hat der HSV mit 2:3 verloren. Überhaupt gab es seit dem Abstieg aus der Bundesliga erst einen Sieg gegen den FC St. Pauli. Der letzte Heimerfolg der Rothosen datiert vom 2. Dezember 2001. Damals gab es ein 4:3 des von Kurt Jara trainierten HSV.

