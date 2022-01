Theater Kiel sagt Vorstellungen wegen Corona vorerst ab

Kiel. Die beschleunigte Ausbreitung des Coronavirus trifft auch den Kulturbetrieb. Das Theater Kiel sagte am Mittwoch aufgrund von Infektionen in den Ensembles seine Vorstellungen bis einschließlich 29. Januar ab. Dazu habe sich die Theaterleitung zum Schutz der Beschäftigten und des Publikums entschlossen. Die geplanten Premieren von "Außer Kontrolle" (21.1.), "Sunset Boulevard" (22.1.) und "Gott wartet an der Haltestelle" (23.1.) werden demnach verschoben.

