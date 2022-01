Drogen statt Pommes frites: Polizei stellt Marihuana sicher

Hamburg. Dutzende Dosen randvoll mit Marihuana haben Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in einem Transporter gefunden. Der 58 Jahre alte Fahrer habe zunächst angegeben, er habe Pommes frites geladen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Statt Kartoffelstäbchen fanden die Beamten jedoch auf der Ladefläche des Fahrzeugs rund 80 Dosen und weitere Behältnisse mit insgesamt mehr als 270 Gramm Marihuana sowie 300 unversteuerte Zigarillos.

Außerdem habe der 58-Jährige bei der Kontrolle am Montag rund 8000 Euro bei sich gehabt, die vermutlich aus dem Drogenhandel stammten, teilte die Polizei mit. In der Wohnung des Mannes in Glinde im Kreis Stormarn und in einer Lagerhalle in Hamburg fand die Polizei weitere Drogen. Die Betäubungsmittel, das Bargeld und das Mobiltelefon des Mannes wurden den Angaben zufolge beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen.

