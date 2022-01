Stark bewölkt und windig im Norden

Ein Mann füttert an den Landungsbrücken Möwen, die im Flug Brotstücke aus seinen Fingern schnappen.

Hamburg/Kiel. Am Sonntag ist es in Norddeutschland stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weht ein mäßiger bis frischer Wind, die Höchstwerte liegen bei etwa sechs Grad. In der Nacht wird es bei Tiefstwerten um fünf Grad stürmisch.

Auch am Montag ist es stark bewölkt mit schauerartigem Regen, später am Tag lockert es auf. Anfängliche Sturmböen lassen laut der Vorhersage mit der Zeit nach und es ist mild, bei sieben bis neun Grad.

