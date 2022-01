Tatverdächtiger nach versuchtem Raubüberfall festgenommen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Barsbüttel. Nach einem versuchten Raubüberfall in Barsbüttel (Kreis Stormarn) hat die Polizei einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann hatte am Samstagabend versucht, eine Tankstelle zu überfallen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Verletzt wurde bei dem Überfall demnach niemand. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete, soll der Mann mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Die Polizei bestätigte das mit dem Verweis auf ermittlungstaktische Gründe zunächst nicht. Auch weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220116-99-727526/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg