Wetter Hamburg: Verblüffende Prognose! Meteorologe über den Frühlingsstart

Hamburg. Noch sieben Wochen, dann ist der meteorologische Frühling da. Und dieser könnte in Hamburg und ganz Deutschland einen Warmstart hinlegen. "Ein Märzwinter mit spätwinterlichen Eskapaden ist nicht in Sicht", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Im Gegenteil: Der März könnte laut Langfristprognosen sogar recht warm ausfallen.

"Bis 2 Grad wärmer als normal soll der erste Frühlingsmonat werden – das wäre wieder eine ordentliche Abweichung nach oben", so der Wetterexperte, der sich auf aktuelle Berechnungen der NOAA und des europäischen Wetterdienstes bezieht. Demnach seien öfter Temperaturen von mehr als 20 Grad sehr wahrscheinlich.

Wetter Hamburg: Warmer Frühling nach zu warmen Winter in Sicht

"Nach dem Dezember dürfte auch der Januar und später auch der Februar zu warm ausfallen", sagt Jung. Der Winter 2021/22 sei insgesamt bisher 2,5 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Auch in dieser Woche bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein verhältnismäßig mild – die Höchstwerte liegen am Tag deutlich über 0 Grad, Dauerfrost ist nicht in Sicht.

Am Dienstag bleibt es trüb im Norden. Daran ändert sich auch in den kommenden Tagen nichts. Die Temperaturen schwanken zwischen 1 und 8 Grad, die Sonne bleibt Mangelware. Stattdessen gibt es Nebelfelder und Dunst sowie vereinzelt Sprühregen. Aber der Frühling ist ja offenbar nicht mehr weit entfernt.