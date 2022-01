Ochsenweg wird erste Qualitäts-Radroute des Landes

Nortorf. Der Ochsenweg wird zur ersten Qualitätsroute für Fahrradfahrer in Schleswig-Holstein. Das Land stellt für den Ausbau in einem Pilotprojekt 200.000 Euro zur Verfügung, wie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mitteilte. "Radfahren in Schleswig-Holstein soll ein Erlebnis sein." Er sei sicher, dass das Projekt erhebliche Impulse für den Binnenlandtourismus und für die Qualitätsentwicklung anderer Radfernwege liefern werde.

Der Ochsenweg ist eine historische Verkehrsverbindung von Dänemark durch Schleswig-Holstein von Flensburg bis zur Elbe in Wedel. Südlich von Rendsburg teilt sich der Weg in eine westliche Route über Itzehoe und eine östliche Route über Neumünster und Bad Bramstedt. In Uetersen treffen beide Routen wieder aufeinander.

Projektträger für den Ochsenweg ist der Verein Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus (SHBT). "Wir wollen Schleswig-Holsteins ältesten Radfernweg in einen attraktiven Erlebnisradweg mit deutschlandweiter Strahlkraft verwandeln", teilte der Vorsitzende Hans-Jürgen Kütbach mit. An dem Projekt seien rund 20 Partner beteiligt

