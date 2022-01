Buxtehuder SV verlängert Vertrag mit Mia Lakenmacher

Hamburg. Handball-Bundesligist Buxtehuder SV setzt weiter auf Mia Lakenmacher. Die 19-Jährige, die derzeit noch an ihrem Comeback nach einem Kreuzbandriss arbeitet, und der Club verlängerten den Vertrag bis Saisonende 2023. Das teilte der BSV am Montag mit. Lakenmacher gilt in Deutschland als eines der größten Talente auf der Spielmacherposition.

Beim BSV feierte sie am 27. Dezember 2020 ihr Bundesliga-Debüt, spielte aber auch weiter für die A-Jugend. Im DM-Viertelfinale des BSV-Nachwuchsteams am 13. Mai 2021 gegen den Thüringer HC erlitt die Tochter des früheren Nationalspielers Sven Lakenmacher ihre schwere Knieverletzung. Für Mia Lakenmacher war es bereits der zweite Kreuzbandriss.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-652594/2

