Die zwölfte „Pfefferkörner"-Generation in der Speicherstadt (v. l.): Kleon, Sheldon, Elyza, Luna und Cihan (vorn). Sie standen für die 18. Staffel der ARD-Kinderserie vor der Kamera.

Seit 1999 ermitteln die Detektive in der beliebten ARD-Krimiserie. Am 15. Januar geht die zwölfte Generation auf Sendung – in Hamburg.