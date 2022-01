Wetter Hamburg: "Monster-Orkan" vor Europa bringt Winter ein Stück näher

Wetter: Wo es am Wochenende in Deutschland schneien kann

Hamburg. Nach einem milden Jahresanfang wird das Wetter in Hamburg nun wieder nasskalt: Die Temperaturen sinken und es kann Schneeregen geben. "Ein Monster-Orkan vor Europa bringt den Winter ein Stück näher", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Das Orkantief liegt zwischen Grönland und Island und sorgt dort für Spitzenböen von mehr als 200 km/h. "Der Orkan wird uns in Deutschland nicht erreichen, kann aber das Wetter in Europa ganz schön durcheinander wirbeln und damit auch die Prognosen der kommenden Tage wieder sehr schwer gestalten", so der Wetterexperte.

Wetter Hamburg: Trüb, kalt und Schneeregen

Entscheidend auch für das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein ist, wie sich der Orkan bewegt. "Je nachdem bekommen wir mehr oder weniger Winterwetter ab", sagt Jung. Derzeit hüpfen die Berechnungen der Wettermodelle noch hin und her. "Mal sehen sie Kaltluft über Deutschland, mal wieder sehr warme Luftmassen."

Fest steht, dass der Donnerstag der schönste Tag der Woche wird. Die Höchsttemperatur liegt zwar nur wenige Grad über 0, aber dafür scheint die Sonne sieben Stunden lang. "Danach geht es mit trübem Schmuddelwetter weiter", so der Meteorologe. Dazu gibt es Regen und Schneeregen. Das Thermometer klettert am Freitag auf 4, am Sonnabend auf 2 und am Sonntag auf 4 Grad.

Der Blick auf die Wetterkarte verrät: Hochdruckeinfluss nimmt aktuell zu und sorgt vielerorts für einen freundlichen Tag mit Sonne und ein paar Wolken. Nur im Süden halten sich noch etwas länger einige Schneeschauer. Das ganze bei Temperaturen zwischen 1 und 6 Grad. /V pic.twitter.com/vz8J4T9qha — DWD (@DWD_presse) January 6, 2022

Wetter Hamburg: Dauerfrost ab Mitte des Monats möglich

In der Nacht zum Sonnabend ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg und Schleswig-Holstein stark bewölkt – es gibt vereinzelt Schauer, teils Regen und auch Schnee, ebenso wie in der Nacht zum Sonntag. An der Küste kann es stürmisch werden.

Auch der Wochenstart gestaltet sich im Norden nasskalt. Wie es ab Mitte der kommenden Woche weitergeht, ist noch unklar. Jung: "Aber Mitte Januar könnte es deutlich kälter werden." Auch Dauerfrost könnte dann möglich sein.