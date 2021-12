Wetterkrimi! Schnee und Eis oder 10 Grad – alles ist möglich

Wettermodelle hüpfen alle paar Stunden hin und her. Weiße Weihnachten in Hamburg und Schleswig-Holstein? Das sagt der Meteorologe.

Hamburg. Das Weihnachtswetter 2021 ist wie ein hübsch verpacktes Geschenk, das erst am 24. Dezember geöffnet werden darf: Man weiß vorher noch nicht, was drin ist. “Eine Woche vor Heiligabend ist die Wetterlage noch völlig offen", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. In Hamburg und Schleswig-Holstein kann es Schnee und Eis zum Fest geben – oder milde 10 Grad und Schmuddelwetter. "Alles ist möglich."

"Die Luftmassen schieben sich alle sechs Stunden in den neusten Berechnungen der Wettermodelle hin und her", erklärt Jung. Es scheine alles auf eine Luftmassengrenze genau über oder um Deutschland herum hinauszulaufen. Wer auf welcher Seite liegen wird – auf der eher milden oder auf der eher kalten – ist noch nicht absehbar. Am Freitagmorgen deuteten die Wettermodelle aber darauf hin, dass Hamburg und Schleswig-Holstein Heiligabend auf der Schneeseite liegen werden. "Sicher ist das aber nicht", betont der Meteorologe.

Wetter Hamburg: Weihnachten kann die Kälte kommen

Laut des Wetterexperten stemmen sich die milden Atlantikluftmassen gegen die eisigen Luftmassen vom „Beast from the East“. Letztere seien Polarluftmassen aus Sibirien und Russland. "Und die kommen uns genau zu den Festtagen sehr nah, könnten uns sogar erreichen", so Jung. "Mehr Spannung gab es beim Weihnachtswetter eher selten."

Der Meteorologe rät, den Wetterbericht in den kommenden Tagen aufmerksam zu verfolgen. "Hier und da könnte es heftig werden, aber auch völlig harmlos. Alles ist sieben Tage vor Heiligabend möglich", so Jung am Freitag. Fest steht jedoch, dass es in Norddeutschland ab Montag deutlich kühler wird.

Am vierten Adventswochenende bleibt es in Hamburg zunächst weiter trüb und mild. Am Sonnabend beträgt die Höchsttemperatur 8, am Sonntag 9 Grad. Dazu gibt es viele Wolken und höchstens mal am Sonntag kurz Sonnenschein. Jung: "Der Montag startet mit leichtem Frost." Das Thermometer klettert tagsüber nur noch auf 3 Grad. Mit der Kälte kommt jedoch auch die Sonne mal wieder zum Vorschein. Ob sich Hamburg an Heiligabend über Schnee freuen kann, bleibt abzuwarten. Aber immerhin gibt es Chancen auf ein paar Flocken.

