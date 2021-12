Terror in Hamburg Anschlag vereitelt: Der perfide Plan des Abdurrahman C.

Im Visier: die Taqwa-Moschee in Wilstorf. Abdurrahman C., der offensichtlich in Hamburg einen islamistisch motivierten Terroranschlag verüben wollte, war oft hier (Archivbild).

Abdurrahman C. wurde in Hamburg geboren, lebte aber in einer Parallelgesellschaft. Was über ihn und seine Pläne bekannt ist.