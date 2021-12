Flughafen Hamburg: Stromausfall im Tower legt Airport lahm

Flughafen Hamburg Stromausfall im Tower legt Airport in Fuhlsbüttel lahm

Eine größere technische Störung hat am Sonnabendmorgen den Flugbetrieb des Hamburger Flughafen lahmgelegt.

Am Sonnabendmorgen konnten Maschinen am Flughafen Hamburg weder starten noch landen. Was das für die Passagiere bedeutet.