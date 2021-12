Wetter Hamburg: Leise rieselt der Schnee – pünktlich zum 2. Advent

Am Sonntag sorgte das Wetter in Hamburg für vorweihnachtliche Stimmung. An der Nordseeküste wurde es ungemütlich.

Am Sonntagmorgen fielen in Hamburg Schneeflocken vom Himmel (Symbolbild).

Hamburg. "Die Chancen, dass es zum zweiten Advent auf Hamburgs Wiesen weiß wird, stehen gut", prognostizierte der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net bereits am Freitag. Und er sollte recht behalten: Am Sonntag wurde es im Norden winterlich. Pünktlich zum zweiten Adventssonntag fielen in Hamburg schon am Morgen weiße Schneeflocken vom Himmel und verbreiteten beim Blick aus dem Fenster eine vorweihnachtliche Stimmung.

Wetter Hamburg: Schnee bleibt nicht liegen

Liegen blieb der Schnee bei Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad Celsius jedoch leider nicht: Er taute, sobald er den nassen Boden berührte. Auch in den kommenden Tagen ändert sich das Wetter in Hamburg kaum. Bei mäßigem Wind aus Nordost beziehungsweise Ost wird es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kalt in der Hansestadt. Dazu kann es immer wieder eine Mischung aus Regen und Schnee geben. Teilweise kann es auf den Straßen glatt werden.

Etwas ungemütlicher sah es an der Nordseeküste aus. Dort wurde es zum Wochenende hin erneut stürmisch. Nach einem kurzen Abflauen des Windes am Sonnabend soll es im Verlauf des Sonntags laut DWD dann wieder windiger werden. Diesmal ist vor allem an der Ostseeküste, aber auch Richtung Helgoland mit Sturmböen zu rechnen. Auch zum Wochenbeginn weht im Norden ein kalter Wind, der mitunter starke Böen bringen kann.

Neuschnee im Harz erwartet – Schneeballschlachten möglich

Anders sieht es im Harz aus. Dort rückt der Beginn der sportlichen Wintersaison näher. Bereits an diesem Wochenende sollen bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sagte. Erste Rodelpartien und Schneeballschlachten in der Region seien deshalb vermutlich noch am Sonntag möglich. „Aber bitte abseits der Pisten“, mahnte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt.

In dem Skigebiet sind seit dieser Woche die Schneekanonen im Dauereinsatz, um für einen baldigen Saisonstart zu sorgen. In der kommenden Woche sollen Maschinen- und natürlicher Schnee zum ersten Mal mit Pistenraupen auf den Abfahrten verteilt werden. „Dann können wir abschätzen, wo wir ungefähr stehen“, sagte Brockschmidt. Mitte der Woche hatte Regen dem Schnee zugesetzt.