Letzte Runde beim Hamburger Winterdom

Hamburg. Nach einem aufregenden Monat geht am Sonntag der Hamburger Winterdom zu Ende. Das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld war unter 2G-Bedingungen ausgerichtet worden. Allein in den ersten zweieinhalb Wochen hatten rund 450 000 Genesene oder Geimpfte sowie Kinder und Jugendliche den Winterdom besucht. Wegen der 2G-Regel waren die Besucherobergrenzen aufgehoben worden. Der Winterdom hat am Sonntag noch einmal von 14.00 bis 23.00 Uhr geöffnet.

Das Volksfest war wegen der Corona-Pandemie viermal abgesagt worden. Im Sommer konnten erstmals wieder Besucher auf das Heiligengeistfeld kommen, auch Ungeimpfte mit negativem Test. Rund 500 000 Besucher nutzten das Angebot. Vor der Pandemie waren es bis zu 2,5 Millionen. Der nächste Dom, der Frühlingsdom, soll am 25. März 2022 starten.

© dpa-infocom, dpa:211204-99-257103/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg