Handelsverband: 2G macht Händlern und Kunden zu schaffen

Hamburg/Kiel. Die in Hamburg und Schleswig-Holstein seit Samstag geltenden 2G-Regeln im Einzelhandel machen Geschäftsleuten und Kunden zu schaffen. "Also begeistert ist der Handel nicht", sagte die Sprecherin des Handelsverbands Nord, Mareike Petersen, der Deutschen Presse-Agentur. Gleiches gelte für die Kundinnen und Kunden. Positiv sei jedoch, dass sie dennoch Verständnis hätten und akzeptierten, dass die Händler die Kontrollen nicht machten, um sie zu drangsalieren.

In Hamburg dürfen seit Samstag nur noch Geimpfte oder Genesene in allen Geschäften shoppen gehen. Ungeimpfte können nach der neuen Corona-Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats nur noch in Supermärkten, Drogerien, Apotheken oder sonstigen Läden des täglichen Bedarfs einkaufen. Gleiches gilt in Schleswig-Holstein, wo die Geschäftsinhaber - anders als in Hamburg - die Impfnachweise der Kunden jedoch nur stichprobenartig kontrollieren müssen.

"Es ist so, dass es in den Geschäften zu einem zweiten Advent wirklich sehr ruhig ist", sagte Petersen. Es sei aber unklar, ob das jetzt an der neuen 2G-Regel liege oder daran, dass die Menschen generell wegen der Corona-Pandemie vorsichtiger geworden seien und weniger zum Shoppen gingen. Generell geht der Handelsverband von Umsatzrückgängen in Schleswig-Holstein und Hamburg von 30 bis 50 Prozent aus.

Petersen sagte, vor einzelnen Läden habe es wegen der 2G-Kontrollen auch Schlangen gegeben. Betroffen gewesen seien vor allem Modegeschäfte für eher jüngere Leute. "Aber das ist noch überschaubar", sagte Petersen.

© dpa-infocom, dpa:211204-99-256391/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg