Joggerin entdeckt tote Frau im Straßengraben

Goosefeld. Eine Joggerin hat am Samstagmorgen an der Bundesstraße 203 bei Goosefeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine tote Frau im Straßengraben entdeckt. Sie sei nur spärlich bekleidet gewesen. Ihre Kleidung habe in unmittelbarer Nähe bei ihr gelegen, teilte die Polizei mit.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht der Kriminaldauerdienst Kiel davon aus, dass die 54 Jahre alte Frau im Straßengraben erfroren ist. Weiteres zu den Todesumständen sei derzeit nicht bekannt. Die Leiche sei zur Rechtsmedizin nach Kiel gebracht und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:211204-99-254937/2

