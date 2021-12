In einem Geschäft hängt ein Schild mit der Aufschrift "Zutritt nur mit 2G".

Gesundheit Strengere Corona-Regeln in Schleswig-Holstein

Kiel. Zutritt zu vielen Geschäften in Schleswig-Holstein haben von heute an nur noch Kundinnen und Kunden, die gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Wer die 2G-Bedingungen nicht erfüllt, darf nach den neuen Regeln nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. Dazu zählen zum Beispiel Supermärkte und Discounter, Drogerien und Apotheken sowie Poststellen und Baumärkte, aber auch Buchhandlungen und Blumengeschäfte.

Die Verschärfung hatten Bund und Länder nach Beratungen am Donnerstag angekündigt. In Schleswig-Holstein sind rund 380.000 Menschen ungeimpft.

