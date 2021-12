HSV-Trainer Walter: "Froh, dass wir Fußball spielen können"

Hamburg. Traner Tim Walter vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV sieht sie Einschränkungen bei den Zuschauerzahlen in den Stadien pragmatisch. "Wir sind froh, dass wir Fußball spielen können, egal vor wie vielen Zuschauern", sagte der Coach am Freitag. Am Sonntag spielt seine Mannschaft bei Hannover 96. 22 500 Zuschauer sind zugelassen. Es gilt ein 2G-Konzept mit FFP2-Masken.

"Die Lage allgemein ist in Deutschland und auf der Welt ganz, ganz schwierig. Wir haben mittlerweile 90 bis 95 Prozent im Profifußballbereich geimpft, von daher sind wir Vorreiter", sagte Trainer Tim Walter am Freitag über die Impfbereitschaft in Bundesliga und 2. Liga. "Wir halten uns an die Vorschriften und Regeln. Das ist das Maximum, was wir tun können. Was dann letztendlich die Politik entscheidet, den Weg müssen wir mitgehen."

© dpa-infocom, dpa:211203-99-246804/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg