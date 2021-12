Bürgerschaft Kontroverse zur Berliner Ampel in Hamburgischer Bürgerschaft

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf spricht in Hamburg.

In Hamburg regieren SPD und Grüne seit Jahren zusammen. Auch im Bund soll das künftig so sein, dort aber auch zusammen mit der FDP. In der Hamburgischen Bürgerschaft sorgt das nicht durchweg für gute Stimmung.