Deutschlands älteste Schwimmlehrerin? Mit 86 noch aktiv

Rendsburg. Helga Wendt steht mit 86 Jahren noch fast täglich am Beckenrand und ist damit möglicherweise Deutschlands älteste Schwimmlehrerin. Seit rund 30 Jahren bringt die gelernte Erzieherin und Kinderkrankenschwester den Jüngsten die ersten Schwimmkenntnisse bei und begleitet ihre älteren Schützlinge zu Wettkämpfen in Norddeutschland. Seit Jahren sorgt sie dafür, dass die Auszubildenden zum Fachangestellten für Bäderbetriebe in Rendsburg die anspruchsvolle Schwimmprüfung bestehen. Ans Aufhören denkt die 86-Jährige noch lange nicht.

© dpa-infocom, dpa:211130-99-194986/2

