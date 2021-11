Die neue U-Bahnlinie U5 in Hamburg wird einen Streckenverlauf durch die gesamte Stadt mit mehr als 15 neuen Stationen haben: Sie soll von Bramfeld über die City Nord durch Winterhude zum Hauptbahnhof und Jungfernstieg fürehn ,dann zur Universität, Grindelallee, Hoheluftchaussee und UKE bis zum Siemersplatz in Lokstedt und weiter in den Volkspark bis zum Volksparkstadion und zur Barclays Arena.