Studierende nehmen im Hörsaal an einer Vorlesung teil.

Bildung Universität hält an Präsenzveranstaltungen fest

Kiel. An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) soll es trotz steigender Corona-Infektionszahlen im Land weiter Präsenzveranstaltungen geben. Präsidium und Fakultäten hielten weiterhin grundsätzlich am Präsenzbetrieb in der Lehre fest, teilte eine Sprecherin der Uni mit.

Angesichts der aktuellen Infektionslage könne aber in der Zuständigkeit der Fakultäten entschieden werden, einzelne Lehrveranstaltungen vorübergehend zunächst online anzubieten. Die Größe der Lehrveranstaltungen sei dafür ein Kriterium, vor allem aber die vermittelten Inhalte. So ließen sich etwa Laborpraktika oder auch sportpraktische Lehrveranstaltungen nicht durch Online-Formate ersetzen.

Nach einem Bericht der "Kieler Nachrichten" vom Donnerstag bleibt es an der CAU und der Fachhochschule Kiel bei der 3G-Regel. Es gilt Maskenpflicht.

© dpa-infocom, dpa:211125-99-139102/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg