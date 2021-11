Messerstiche nach Streit um Maske: Prozess geht zu Ende

Hamburg. Der Hamburger Prozess gegen einen 27-Jährigen, der nach einem eskalierten Streit um das Tragen einer Corona-Maske auf einen Kraftfahrer eingestochen haben soll, geht zu Ende. Heute werden die Plädoyers (11.00 Uhr) erwartet, am Nachmittag könnte das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Nach Überzeugung der Anklagebehörde näherte sich der Deutsche am 8. Mai betrunken dem späteren Opfer an dessen Transporter in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Legienstraße. Er habe den Kraftfahrer angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Dabei sei er so nah herangekommen, dass dieser ihn gebeten habe, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Darüber verärgert habe der Angeklagte die Tür des Transporters zweimal gegen den Fuß des Geschädigten geschlagen - der habe sich daraufhin gewehrt. Es kam zum Handgemenge. Plötzlich zog der 27-Jährige laut Staatsanwaltschaft ein Klappmesser und stach dem Kraftfahrer zweimal in den Rücken - vor den Augen der Familie des heute 52 Jahre alten Opfers.

Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte erklärt, sich nicht mehr an die Tat erinnern zu können. Es tue ihm leid, was passiert sei.

