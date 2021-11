Wetter Hamburg: Straßenglätte und erste Flocken! Es wird winterlich, aber...

Hamburg. Pünktlich zum ersten Adventswochenende und kurz vorm meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember wird das Wetter auch in Hamburg und Schleswig-Holstein winterlich. Jedoch zeigt der Winter eher seine Schmuddel- als seine Schokoladenseite. "Es können zwar die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen, aber es wird nass und trüb", sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. "Autofahrer müssen mit Straßenglätte rechnen."

Wetter Hamburg: Nass, trüb und erster Schnee

Am Donnerstag steigen die Temperaturen am Tag noch auf 7 Grad. Dazu gibt es viele Wolken und Sprühregen. Doch in der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 2 Grad. "Es besteht Bodenfrostgefahr", so der Wetterexperte. Tagsüber klettert das Thermometer auf 4 Grad. "Es ist stark bewölkt und es kann erste Schneeflocken geben." An der Nordsee muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit stürmischen Böen gerechnet werden.

Eine #Wetterumstellung zum Ende der Woche sorgt für einen #winterlichen ersten #Advent. Welche Regionen betroffen sein werden, können Sie hier nachlasen: https://t.co/V45WKAnTmp. /V pic.twitter.com/4mHt9JsRKA — DWD (@DWD_presse) November 23, 2021

Wetter Hamburg: Glatte Straßen und ein paar Schneeflocken

Am ersten Adventswochenende wird es frostig. Am Sonnabend wird es mit 1 bis 2 Grad äußerst frisch. "Dazu gibt es Schneeregen", so Jung. In der Nacht zum Sonntag und am frühen Morgen können die Straßen glatt sein und es kann ein wenig schneien, weil die Temperaturen auf den Gefrierpunkt sinken. Auch tagsüber werden maximal nur 3 Grad erreicht.

Liegen bleiben wird der erste Schnee übrigens nicht. "Äcker und Felder werden höchstens mal kurz angezuckert sein", sagt der Meteorologe. Und auch der Wetter-Trend für die kommende Woche deutet nicht auf einen Wintereinbruch wie aus dem Bilderbuch hin. "Es bleibt trüb", so Jung. Ab Mittwoch wird es voraussichtlich wieder etwas wärmer. Und dazu gibt es keinen Schnee, sondern maximal Schneeregen.

