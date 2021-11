Senator: Lechtenbrink war großer Künstler und Theatermann

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat den am Montag gestorbenen Schauspieler Volker Lechtenbrink als großen Künstler und Theatermann gewürdigt. Auf Twitter zitierte Brosda, der auch der Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist, am Dienstag dafür aus Lechtenbrinks Lied "Ich mag" und postete zudem ein schwarzes Herz. "Volker Lechtenbrinks Werk klingt nach: "Ich mag Bilder von Margitte / Schwimmen ohne mit / Barfuß gehen durchs Watt / Hamburg, meine Stadt / All das mag ich und ganz doll dich." Ich bin sehr traurig!", twitterte der Politiker in dem sozialen Netzwerk.

Lechtenbrink war am Montag im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit in seiner Wahlheimat Hamburg im Kreis seiner Familie gestorben. Das hatten am Dienstag sein Management und das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg mitgeteilt.

