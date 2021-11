Nord-FDP will Landesvorstand neu wählen

Neumünster. Schleswig-Holsteins FDP will heute auf einem Landesparteitag in Neumünster ihren Landesvorstand neu wählen. Gesundheitsminister Heiner Garg kandidiert erneut für den Landesvorsitz. Er führt den Landesverband bereits seit 2011. Der am Samstag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 8. Mai gewählte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz und Landtagsfraktionschef Christopher Vogt bewerben sich erneut als seine Stellvertreter. Die stellvertretende Vorsitzende Anita Klahn kandidiert nicht mehr für den Landesvorstand. Dafür bewirbt sich Nina Schilling aus Wedel als Landesvize.

