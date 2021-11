Schauerleute: Meist ungelernte Arbeiter, die Schiffe im Strom be- und entladen. In der Regel sind es Tagelöhner, die ab morgens 4 Uhr auf Vermittlung warten. Ewerführer: Ursprünglich ist der Ewer ein Transportboot mit Segel, was sich aber im Hafen als unpraktisch erwies. Man verwendete also antriebslose Schuten, die aber weiter als Ewer bezeichnet wurden. Die Ewerführer stakten die Schuten oder verwendeten Peekhaken, mit denen sie entlang der Kaimauern oder Fleete das Boot bewegen konnten. Ewerführer waren hochqualifiziert, das Staken und Peeken erforderte großes Geschick – die Lehrzeit betrug vier Jahre. Zunächst waren die Ewerführer selbstständig mit ihrer eigenen Schute, bald entstanden Ewerführereien mit Angestellten, die oft wochenlang auf den Schuten in kleinen Kojen lebten, weil sie die Waren bewachen und für die Befeuerung (Positionslichter) zuständig waren. Kaiarbeiter: Be- und entladen die Schiffe, die direkt am Kai festmachen. Der Großteil ist direkt bei der Stadt angestellt („Staatskai“), ab den 1890er-Jahren beschäftigen einige Reedereien wie die Hapag eigene Kaiarbeiter. Kesselreiniger: Sie erledigten die wohl unangenehmste Arbeit im Hafen und entfernten unter extrem gesundheitsschädlichen Bedingungen die salpeterhaltigen Rückstände in den Heizkesseln und -rohren der Schiffe. Sie arbeiteten oft im Liegen bei unerträglicher Hitze und sauerstoffarmer Luft. Schiffsreiniger: Sie hatten die Schiffe per Hand von Rost und Farbe zu befreien, bevor die Schiffsmaler tätig wurden. Speicherarbeiter: Die Arbeiter in der Speicherstadt, die die Waren dort lagerten. Donkeyleute: Arbeiteten auf Schuten, die mit einer Dampfwinde ausgestattet waren und bedienten dort die Winsch. Baas: Niederdeutscher Ausdruck für Vermittler. Die Baase vermittelten gegen Provision den Seeleuten eine Heuer und den Schauerleuten und Ewerführern einen Tagesjob. Wegen ihrer Methoden bei vielen verhasst. Aus dem Wort entstand in den USA der „Boss“. Vic: Stellvertreter (Vize) des Unternehmers, der für ihn die Aufsicht vor Ort führte, etwa über die Ewerführer. Seeleute: 640 Schiffe waren 1896 in Hamburg beheimatet, darunter rund 280 Segler – auf ihnen arbeiteten etwa 13.000 Seeleute: Matrosen, Maschinisten, Heizer, Trimmer, Köche, Stewards.