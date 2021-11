Wetter Hamburg: Grau, grau und Regen – Wetter für Stubenhocker

Das triste Wetter setzt sich in den kommenden Tagen in Hamburg und Schleswig-Holstein fort. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick.

Wetter Hamburg: Novemberblues-Stimmung in der Hansestadt – der Himmel bleibt in den kommenden Tagen grau (Archivbild).

Hamburg. Sie haben noch Serien auf Ihrer Netflix-Liste? Oder wollen nach Jahren endlich die 7357 Urlaubsfotos ins Album kleben? Dicke Socken für den Winter stricken? Perfekt. Denn in den kommenden Tagen lockt einen das Wetter in Hamburg und ganz Norddeutschland nicht vor die Tür. Nach Angaben von Meteorologen können Sie sich getrost mit einer Tasse Tee als Stubenhocker im Wohnzimmer verschanzen.

"In dieser Woche zeigt sich das Wetter in Hamburg und im Norden wirklich klassisch grau in grau", sagt der Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net. Ab Donnerstag kommt dann auch noch etwas Wind dazu – und Regen. An den Küsten muss mit starkem Westwind gerechnet werden. "Ungemütlicher geht die Wetterlage kaum noch", so der Diplom-Meteorologe.

Wetter Hamburg: Typische November-Tage – und ein Lichtblick

Passend zum typischen November-Wetter gibt es auch noch Hochnebel obendrauf. Die Temperaturen in Hamburg steigen am Donnerstag und Freitag auf maximal 12 Grad, am Sonnabend auf 11 und am Sonntag auf 10 Grad. Ab und zu regnet es, die Sonne versteckt sich.

Doch es gibt einen kleinen Lichtblick. "Der Wetter-Trend für die kommende Woche sieht etwas freundlicher aus", so Jung. Zwar klettert das Thermometer nur noch auf 6 bis 7 Grad, aber dafür könnte sich die Sonne endlich mal wieder zeigen. Zumindest ein bisschen. Gelegenheit für Stubenhocker, mal wieder einen Blick vor die Tür zu riskieren.