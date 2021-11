Verkehr Hamburg: Wichtige Bahn-Strecke gesperrt – wegen Blindgänger-Suche

Verkehr in Hamburg

Verkehr in Hamburg Wichtige Bahn-Strecke gesperrt – wegen Blindgänger-Suche

Deutsche Bahn: Wegen aufwändigen Arbeiten kann der Bahnhof Dammtor am Wochenende nicht vom Regional- und Fernverkehr genutzt werden (Archivbild).

Kampfmittelsondierungen in der City stören den Bahnverkehr in Hamburg. Auch auf der A1 und A7 gibt es am Wochenende Sperrungen.