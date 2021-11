Trickbetrügerin erneut vor Gericht: 160.000 Euro ergaunert

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand.

Hamburg. Eine mutmaßliche Trickbetrügerin muss sich von heute an erneut vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die 44-Jährige soll zusammen mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester zwei ältere Frauen in Hamburg um ihre Ersparnisse gebracht haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dabei sollen sie sich als Polizistinnen ausgeben haben. Die Angeklagte wurde bereits im September vergangenen Jahres wegen Betruges und Amtsanmaßung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde wegen eines Fristversäumnisses aber nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof ordnete die Neuverhandlung an.

Laut Anklage riefen Komplizen der Täterinnen zwei Hamburger Seniorinnen an und drängten sie, der Polizei bei der Aufklärung von Verbrechen zu helfen. Die Frauen sollten dafür hohe Beträge von ihren Konten abheben. Dann holten die vermeintlichen Polizistinnen das Geld ab, insgesamt fast 160.000 Euro. Die Angeklagte wurde auf dem Weg in die Türkei mit der Beute am Hamburger Flughafen festgenommen.

