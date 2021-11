Razzien Schlag gegen Einbrecher – Polizei stürmt Lokale in Hamburg

Einsatzkräfte durchsuchen in einem Lokal einen Mann. Die Polizei Hamburg hat am Donnerstagabend mehrere Razzien durchgeführt.

Beamte führten am Donnerstagabend in Hamburg mehrere Razzien durch. Mindestens zehn Personen kamen in Gewahrsam.