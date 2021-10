Vor 30 Jahren bekam die Willy-Brandt-Straße in der Hamburger Innenstadt eine Fußgängerbrücke. Diese wird nun wieder abgerissen, um die Querung der sechsspurigen Bundesstraße einfacher zu machen. Wegen der Bauarbeiten ist für Autofahrer am Wochenende kein Durchkommen.

Verkehr Brückenabriss: Willy-Brandt-Straße am Wochenende gesperrt

Hamburg. Eine der wichtigsten Verkehrsachsen durch die Hamburger Innenstadt, die Willy-Brandt-Straße, ist an diesem Wochenende voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer Fußgängerbrücke, der am Donnerstagabend in der Nähe des Mahnmals St. Nikolai begonnen hat. Die Anfang der 80er Jahre errichtete Cremonbrücke soll durch eine ebenerdige Fußgängerfurt über die sechsspurige Willy-Brandt-Straße ersetzt werden. Ziel ist nach Angaben der Verkehrsbehörde, die Altstadt für Fußgänger besser und barrierefrei mit der Hafencity zu verbinden.

Die Vollsperrung der Bundesstraße 4 dauert bis Montag 5.00 Uhr. Auch mehrere Nebenstraßen wie Holzbrücke, Deichstraße, Hopfenmarkt und Kleiner Burstah sind nicht befahrbar. Als Umleitung empfiehlt die Verkehrsbehörde den Ring 1 über die Lombardsbrücke. Es dürfte zu erheblichen Behinderungen in der gesamten Innenstadt kommen. Ab Montag sollen die Fundamente der Brücke zurückgebaut werden. Darum wird es in den Nebenstraßen bis Anfang nächsten Jahres weiter Verkehrseinschränkungen geben. Die Behörde erwägt nach eigenen Angaben, die Straße Holzbrücke ganz für Autos zu sperren.

