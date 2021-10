Polizei Hamburg: Fußgänger mit Waffe überfallen – Gerangel am Boden

Trio greift 31-Jährigen in einer Parkanlage an. Das Opfer wehrt sich, muss aber dennoch im Krankenhaus behandelt werden. Zeugenaufruf.

Der Appelhoffweiher im Park am Georg-Raloff-Ring in Steilshoop (Archivbild): Hier geschah der Überfall auf den 31 Jahre alten Fußgänger.

Hamburg. Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Fußgänger in Steilshoop sucht die Polizei Hamburg nach drei jungen Tätern. Das Trio soll nach bisherigen Ermittlungen sein 31 Jahre altes Opfer am späten Mittwochabend willkürlich auf einem Sandweg am Rückhaltebecken „Appelhoffweiher“ im Park am Georg-Raloff-Ring überfallen haben.

Demnach sei der Mann um 23.24 Uhr zunächst unter vorgehaltener Schusswaffe zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert worden. Als er sich weigerte, kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf der 31-Jährige mit dem bewaffneten Angreifer zu Boden ging. Dort schlug der Täter seinem Kontrahenten mehrmals mit der Waffe auf den Kopf.

Opfer mit Platzwunden im Krankenhaus

Trotz mehrerer Platzwunden am Kopf gelang es dem 31-Jährigen, sich loszureißen und zu fliehen. Während er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde, entkamen die drei mutmaßlichen Räuber ohne Beute zu Fuß in Richtung Steilshooper Allee. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos.

Daher werden nun Zeugen um Hinweise zur Tat gebeten – entweder unter Telefon 040/ 4286-56789 oder an eine Polizeidienststelle. Das für die Region Nord zuständige Raubdezernat (LKA 144) ermittelt. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Die drei Männer waren zwischen 18 und 20 Jahre alt

Alle hatten ein südländisches Erscheinungsbild

Sie sollen jeweils etwa 1,70 Meter groß gewesen sein

Alle trugen dunkle Kleidung

Der Waffenträger soll unter seiner dunklen Jacke einen weißen Pullover getragen haben