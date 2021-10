Sonnige Tage im Norden

Hamburg/Kiel. Dem Norden stehen sonnige Tage bevor. Ein Hochdruckgebiet über Südeuropa setze sich auch in Hamburg und Schleswig-Holstein durch, erklärte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen. Am Vormittag reiße zunächst im Süden die Wolkendecke auf, im Laufe des Tages wird es dann im gesamten Norden sonnig bei Temperaturen von 15 bis 17 Grad.

Auch am Freitag hält sich laut der DWD-Expertin der Einfluss des Hochdruckgebiets. Es wird freundlich mit viel Sonne bei Temperaturen um 16 Grad. Am Freitagabend und in der Nacht ziehen dann wieder erste Wolken auf. Dennoch bleibe es auch am Samstag weitestgehend trocken und mild, so die Meteorologin.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-766960/2

