Senat: Wegfall der Maskenpflicht für Grundschüler möglich

Hamburg. Nach dem Wegfall der Maskenpflicht an den Schulen in Schleswig-Holstein zeigt sich auch Hamburg aufgeschlossen für eine solche Regelung - zumindest für die Jüngsten. Man fahre aber einen vorsichtigen Kurs, sagte ein Senatssprecher am Dienstag. Das Thema soll den Angaben nach frühestens in der kommenden Woche angegangen werden. Wenn es die Lage zulasse, wäre ein Verzicht am Platz aber durchaus möglich. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte erst kürzlich angekündigt, dass er sich bei einer positiven Entwicklung der Corona-Zahlen einen Wegfall der Maskenpflicht in Grundschulen im November vorstellen könne.

Wie eine Auswertung von Daten des "Hamburger Abendblatts" (Dienstag) zeigte, sind in der Hansestadt derzeit allerdings besonders Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von Corona-Iinfektionen betroffen. Bei den 6- bis 14-Jährigen lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche bei 245. Die Gesundheitsbehörde gab den Wert für alle Altersgruppen am Montag mit 105,3 an.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstag in Kiel angekündigt, dass Schüler von November an am Platz keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen. Für nicht geimpfte und nicht genesene Schüler bleibe eine Testpflicht bestehen.

