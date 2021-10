Die Zahl der Corona-Infektionen steigt seit einigen Tagen auch in Schleswig-Holstein. Dennoch sollen die Auflagen weiter gelockert werden. Jetzt ist die Maskenpflicht in Schulen dran.

Schulen Maskenpflicht am Platz in Schleswig-Holsteins Schulen endet

Kiel. An den Schulen in Schleswig-Holstein gilt ab November keine Maskenpflicht mehr am Sitzplatz. Für nicht geimpfte und nicht genesene Kinder und Jugendliche bleibe die Testpflicht bestehen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag in Kiel an. "Wir bitten herzlich darum, dass alle verantwortungsbewusst mit dem Schritt umgehen." Sollte es in einer Lerngruppe zu einer Infektion kommen, gelten dort für fünf Tage eine tägliche Testpflicht und eine Maskenpflicht. Günther wies auf die hohe Impfquote in Schleswig-Holstein auch bei Schülerinnen und Schülern hin.

Nach den Herbstferien hatten die Mädchen und Jungen in den Schulgebäuden zunächst weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Begründet hatte das Bildungsministerium die Maßnahme mit dem erhöhten Infektionsrisiko durch Reiserückkehrer nach den zweiwöchigen Ferien. Nach Ende der Ferien waren die Infektionszahlen bundesweit meist gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Montag in Schleswig-Holstein auf 58,0. Eine Woche zuvor hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 32,6 betragen, am Sonntag 57,6. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 19.21 Uhr) wurden am Montag 252 neue Infektionen registriert, am Sonntag waren es 74.

Die Zahl der Patienten und Patientinnen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus waren, erhöhte sich am Montag um 4 auf 68. Von ihnen lagen 18 und damit 2 mehr als am Vortag auf der Intensivstation, von denen unverändert 11 beatmet werden mussten. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - stieg von zuletzt 1,68 auf 1,75.

