Polizei will Katz-und-Maus-Spiel um "Pimmel"-Plakat beenden

Hin und Her im Hamburger Schanzenviertel: Unbekannte hatten ein Plakat vor der Roten Flora mit dem Titel "Andy, Du bist so 1 Pimmel" aufgehängt, Polizisten übermalten es, kurz darauf tauchte der Schriftzug wieder auf. Jetzt soll Schluss sein.

Hamburg. Im Zusammenhang mit dem sogenannten "Pimmelgate" um Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) will die Hamburger Polizei das Katz-und-Maus-Spiel beenden. Sie wird das Plakat am linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel mit dem Schriftzug "Andy, Du bist so 1 Pimmel" nicht mehr übermalen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte. Unbekannte hatten das Plakat am Samstag angebracht, seitdem hatten es Polizisten zwei Mal übermalt.

Inzwischen steht der Spruch wieder in leicht abgewandelter Form auf dem Plakat. Die Polizei hatte am Vortag erklärt, dass bei diesem Schriftzug eine Beleidigung im Raum stehe. Die Polizei unterliege dabei dem Legalitätsprinzip und müsse tätig werden.

Jetzt erklärte die Sprecherin, die Polizei habe nun Handlungsoptionen mit der Staatsanwaltschaft ausgelotet, um aus dieser Spirale herauszukommen. Bei Grundwiederholung der Aussage und dem Wissen, dass Grote bei gleichlautenden Beleidigungen nicht gewillt sei, Strafantrag zu stellen, könne die Polizei auf Erstattung einer Anzeige verzichten. Die Beamten machten ein Foto, und damit habe es sich. Das Plakat werde nicht mehr übermalt.

Auslöser des Zwists war ein im Mai an Grote gerichteter Tweet bei Twitter mit dem Wortlaut "Du bist so 1 Pimmel". Er kam als Reaktion auf einen Tweet von Grote, in dem dieser Menschen als "ignorant" bezeichnete, die trotz Corona im Schanzenviertel gefeiert hatten.

