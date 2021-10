Hamburg. Eine Frau und ein Mann sind in Hamburg vom Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gefallen. Die 19-Jährige wurde am Montagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus, da der Balkon nass und rutschig gewesen sei, teilte ein Sprecher mit. Der 20 Jahre alte Mann habe sich bei dem Sturz im Bezirk Wandsbek leichte Verletzungen zugezogen.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-735889/2

