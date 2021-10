Schulsanierung kommt im Norden mit Landesmitteln voran

Kiel. Die Sanierung häufig maroder Schulgebäude ist in Schleswig-Holstein mit finanzieller Hilfe des Landes und des Bundes vorangekommen. "Diese Landesregierung hat die bauliche Modernisierung unserer Schulen ein wesentliches Stück vorangebracht", sagte Bildungsministerin Karin Prien der Deutschen Presse-Agentur. "In den vergangenen drei Jahren sind rund 470 Baumaßnahmen an den Schulen im Land umgesetzt worden", erläuterte die CDU-Politikerin.

Das Volumen der Förderprogramme für Schulbaumaßnahmen, die von der aktuellen Landesregierung beschlossen und umgesetzt wurden, betrage etwa 74 Millionen Euro. Insgesamt wurden und werden demnach in dem Zeitraum zwischen Juni 2017 und Juni 2022 voraussichtlich Fördermittel des Landes für den Schulbau in Höhe von rund 60,2 Millionen Euro ausgezahlt. Dabei gehe es nicht um bloße Schönheitsreparaturen, sondern um eine zukunftsfähige Gestaltung von Schulraum", sagte Prien. Das reiche vom Ganztagsausbau bis hin zur energetischen Sanierung von Schulgebäuden.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-723353/2

