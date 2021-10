Wetter Hamburg: Herbststurm „Hendrik“ bringt Sturm- und Orkanböen

An der Ostsee ist laut Meteorologen ein Orkan nicht ausgeschlossen. In Hamburg folgt nach einem Wärmeintermezzo ein Temperatursturz.

Da braut sich was zusammen: Hamburg erwartet am Mittwoch zwar noch einmal Temperaturen bis zu 20 Grad. Doch es folgen Sturmböen und ein Temperatursturz.

Hamburg. Das Wetter in Hamburg und ganz Norddeutschland – vor allem an der Ostseeküste – wird stürmisch. Zwar erwartet Hamburg am Mittwoch mit einer Höchsttemperatur von knapp 20 Grad nochmal ein kurzes Wärmeintermezzo. Doch es folgen Sturmböen und ein Temperatursturz.

Im Nordwesten Deutschlands nimmt das Sturmtief „Hendrik“, dessen Schwerpunkt im Verlauf der Westen und die Mitte Deutschlands seien werden, bereits am Mittwochmorgen Fahrt auf. „An der Nordseeküste und insgesamt im Norden sind schon die ersten stürmischen Böen und auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 70 bis 80 km/h möglich“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Der Herbstturm sei am gesamten Mittwoch zu spüren.

Wetter Hamburg: Sturmböen – Orkan an der Ostsee möglich

In der Nacht zum Donnerstag werde der Sturm aus Westen nochmal deutlich zunehmen, so der Wetterexperte. „Dann sind von der Nordsee bis nach Baden-Württemberg schwere Sturmböen bis ins Flachland möglich. Wir sprechen von Böen bis 100 km/h.“ Vereinzelt seien sogar orkanartige Böen bis 110 km/h nicht ausgeschlossen. Jung: „In den Hochlagen wie beispielsweise dem Harz sind auch Böen bis 140 oder 150 km/h möglich. Das ist volle Orkanstärke.“ Auch an der Ostsee sei ein Orkan nicht ausgeschlossen.

Sturm- und Orkanböen im Anmarsch! Kommt danach der Winter?

Der Diplom-Meteorologe weist darauf hin, dass das US-Wettermodell GFS diesen Sturm schon vor sechs Tagen erkannt habe. „Erst seit drei Tagen hat auch das deutsche und das europäische Wettermodell mit dem US-Wettermodell gleichgezogen“, so Jung am Dienstag. Das US-Wettermodell zeige nun die stärkste Sturmentwicklung. „Das deutsche und europäische Wettermodell bleiben etwas moderater, allerdings wollten die anfangs auch gar nichts von einem Sturm wissen.“

Wetter Hamburg – am Freitag nur noch herbstliche 8 Grad

Jung zeigt sich erstaunt, dass bisher von offizieller Seite kaum etwas in Sachen Sturmwarnungen zu vernehmen sei. „Hoffentlich wird da niemand böse überrascht werden.“ Er rät, erste Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. „Lose Gegenstände wie etwa Gartenmöbel sollten sturmsicher gemacht werden.“ Ab Mittwoch sollte zudem auf Spaziergänge in Wäldern und Parks verzichtet werden. „Da Äste abbrechen oder Bäume umstürzen könnten.“ Jung warnt: „Die Lage könnte ganz schön brisant werden.“ Besonders gefährlich seien bei diesem Sturm sogenannte Randtiefs, die sich innerhalb des eigentlich Sturmtiefs entwickeln könnten. „Sollte das passieren sind besonders heftige Sturmerscheinungen zu erwarten.“

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weist ebenfalls darauf hin, dass am Mittwoch mit zunehmendem Wind und stürmischen Böen an der Nordseeküste und Windböen im Binnenland zu rechnen seien. Für Donnerstag sagt der DWD „schwere Sturmböen“ an den Küsten vorher.

Mit dem Herbststurm sinken auch die Temperaturen in Hamburg. Am regnerischen Donnerstag wird nur noch eine Höchsttemperatur von 13 Grad erreicht, am Freitag klettert das Thermometer nur noch auf maximal 8 Grad. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. „Am Wochenende bleibt es in Hamburg bei 12 Grad aller Voraussicht nach trocken.“