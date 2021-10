Sturmflut: Herbststurm rauscht über den Norden – mit Orkanböen

An der Nordsee und im Elbegebiet muss mit mehreren Sturmfluten gerechnet werden. An der Ostsee und im Harz ist ein Orkan möglich.

Hamburg. Ein Herbststurm ist im Anmarsch: Bereits am Mittwochmorgen war das Wetter in Hamburg und ganz Norddeutschland äußerst windig – und mit dem Wind kam ein Schwall sehr warmer Luftmassen in den Norden. In Hamburg werden am Mittwoch knapp 20 Grad erreicht. Doch das kurze Wärmeintermezzo bringt auch Sturm- und sogar Orkanböen mit sich. Zudem muss mit mehreren Sturmfluten gerechnet werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Norden Schleswig-Holsteins samt Sylt und die anderen nordfriesischen Inseln eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben, die zunächst bis 18 Uhr gilt. Die Sturmböen können Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h erreichen. Ab heute Nachmittag sei von der Nordsee her, vor allem nördlich des Kanals, mit einzelnen Gewitter zu rechnen, so der DWD.

Sturmfluten an der Nordsee und Elbegebiet möglich

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte davor, dass am Donnerstag und Freitag mit deutlich erhöhten Wasserständen an der deutschen Nordseeküste sowie im Weser- und Elbegebiet zu rechnen sei: "Nach derzeitigem Stand besteht von Donnerstag bis Freitag die Möglichkeit mehrerer Sturmfluten."

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz weist ebenfalls auf die Gefahr "leichter Sturmfluten" in den Gebieten Norderney, Bensersiel, Emden, Wilhelmshaven, Cuxhaven Bremerhaven hin. Die Warnung gilt für Donnerstag und Freitag. Überflutungsgefahr besteht für Strände, Vorländer und Hafenflächen.

Wetter Hamburg – Orkanböen an der Ostsee erwartet

Im Harz werden bereits am Mittwoch stürmische Böen erwartet. Und der Wind legt am Donnerstag noch mal zu. "In den Hochlagen vom Harz sind um die 150 bis 160 km/h möglich – das ist voller Orkan", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. An der Ostsee müsse mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet werden. "Ein sehr gefährlicher Tag", so der Wetterexperte.

Heute vor allem über der Mitte und dem Norden windig (siehe Warnkarte),

ab der zweiten Hälfte der kommenden Nacht zum Donnerstag von Westen her dann zunehmend stürmisch, auf den Bergen Orkan. /V



Aktuelle Warnungen unter: https://t.co/EzlWZN8Gut#Sturm #Orkan #Wetter pic.twitter.com/1Zzg8iHmsp — DWD (@DWD_presse) October 20, 2021

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ab Mittwochabend kommt das Orkantief "Ignatz" nach Deutschland, dass vor allem dem Westen schwere Sturmböen bis 100 km/h beschert. Jung: "Die Sturmfront rollt dann gegen Morgen weiter nach Osten und später Richtung Ostsee." Stürmische Böen seien auch in Hamburg möglich.

Sturm im Norden – "Die Lage könnte brisant werden“

Der Diplom-Meteorologe rät, erste Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. „Lose Gegenstände wie etwa Gartenmöbel sollten sturmsicher gemacht werden.“ Zudem sollte auf Spaziergänge in Wäldern und Parks verzichtet werden. „Da Äste abbrechen oder Bäume umstürzen könnten.“

Jung warnt: „Die Lage könnte ganz schön brisant werden.“ Besonders gefährlich seien bei diesem Sturm sogenannte Randtiefs, die sich innerhalb des eigentlich Sturmtiefs entwickeln könnten. „Sollte das passieren sind besonders heftige Sturmerscheinungen zu erwarten.“

Goldene Oktober kehrt nach Hamburg zurück

Mit dem Herbststurm sinken auch die Temperaturen in Hamburg. Am regnerischen Donnerstag wird nur noch eine Höchsttemperatur von 13 Grad erreicht, am Freitag klettert das Thermometer nur noch auf maximal 8 Grad. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. „Am Wochenende bleibt es in Hamburg bei 12 Grad aller Voraussicht nach trocken.“ Der goldene Oktober kehrt also zurück.