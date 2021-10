Volle Autobahnen rund um Hamburg: Viele Reisende unterwegs

Hamburg. Zum Ende der Ferien in Hamburg sowie Schleswig-Holstein und dem Herbst-Ferienstart in Niedersachsen und Bremen haben Autofahrer rund um Hamburg am Samstag viel Geduld mitbringen müssen. Vor allem auf den Autobahnen in Richtung Norden gab es lange Staus. So hatte sich am Samstagnachmittag der Verkehr auf der Autobahn 1 zwischen Hittfeld und Norderelbe auf 16 Kilometer angestaut, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Auf der Autobahn 7 zwischen Fleestedt und dem Elbtunnel fuhren die Autos rund 14 Kilometer lang Stoßstange an Stoßstange.

"Es ist richtig voll. Schon vormittags gab es kilometerlange Staus." Das habe auch etwas mit dem Bettentausch in Dänemark zu tun, der in der Regel samstags ist. Viele Niedersachsen, die nun in die Ferien starten, sind deshalb auf dem Weg in den Norden. "Da ist der Elbtunnel das Nadelöhr."

© dpa-infocom, dpa:211016-99-620436/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg