HSVH-Vize: "Saisonverlauf übertrifft alle Erwartungen"

Hamburg. Vizepräsident Martin Schwalb vom Handball-Sportverein Hamburg stellt dem Bundesliga-Aufsteiger ein gutes Zeugnis aus. "Der bisherige Saisonverlauf übertrifft alle Erwartungen, die Mannschaft begeistert alle im Verein, vor allem auch unsere Fans. Mit einem solchen Auftritt konnte niemand rechnen", sagte Schwalb dem "Hamburger Abendblatt" (Samstag).

Als einen Grund sieht er die Unbeschwertheit, mit der im Verein das Bundesliga-Abenteuer angegangen werde. "Wir können experimentieren, jeder darf sich entfalten, sich etwas trauen, ohne bei Misserfolg gleich Konsequenzen fürchten zu müssen. Das fördert Kreativität, Zusammenhalt, Teamgeist. Wir haben keinen Druck. Wir spielen mutig, mit Selbstvertrauen, was für einen Aufsteiger eher ungewöhnlich ist", sagte der frühere Trainer der Hamburger, der in der vergangenen Bundesliga-Saison die Rhein-Neckar Löwen betreut hatte.

Dennoch bleibt der gebürtige Stuttgarter vorsichtig mit der Prognose für den HSVH. "Ob jemand bundesligatauglich ist, entscheidet sich nicht nach sieben Spielen, nicht mal nach einer Saison. Wir leben momentan auch von dem Überraschungseffekt, dass wir als Aufsteiger vielleicht unterschätzt wurden, keiner genau wusste, was die Stärken eines Leif Tissiers, Thies Bergemanns oder Jan Forstbauers sind", sagte der 58-Jährige. "Erst wenn sie auch in drei Jahren in der Bundesliga noch Erfolg haben, obwohl alle wissen, wie sie spielen, was sie machen, dann sind sie in der Ersten Liga angekommen."

© dpa-infocom, dpa:211016-99-618196/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg