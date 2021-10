Leichtathletik Halbmarathon-Meisterschaft in Hamburg mit 400 Läufern

Hamburg. In Hamburg werden am Sonntag die nationalen Titel im Halbmarathon vergeben. Rund 400 Athletinnen und Athleten kämpfen bei den Männern und Frauen sowie in den Altersklassen um die Medaillen. Zu den Favoritinnen zählen Titelverteidigerin Miriam Dattke (Regensburg), die Zwillinge Debbie und Rabea Schöneborn (Berlin) sowie Lisa Hahner (Berlin) und Thea Heim (Starnberg).

Bei den Männern werden Samuel Fitwi (Stadtkyll) sowie Simon Boch (Regensburg) die größten Siegchancen eingeräumt. Der Start erfolgt um 10.00 Uhr auf der Wandsbeker Marktstraße. Die Meisterschaften sind integriert in eine große Laufveranstaltung mit rund 1300 Aktiven.

