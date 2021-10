Polizei verhaftet einen 14-Jährigen nach Überfällen

Hamburg. Nach mehreren Raubüberfällen hat die Hamburger Polizei einen 14-Jährigen verhaftet. Zusammen mit zwei weiteren 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen soll er mehrfach Kinder und Jugendliche in der Hamburger Altstadt bedroht und ihre Kleidung gestohlen haben. Das teilte die Polizei am Freitag in Hamburg mit. Am Donnerstag durchsuchten Ermittler daraufhin die Wohnungen der drei Jugendlichen. Laut Polizei wurden dort Beweismittel und Teile der Beute gefunden.

Nach dem dritten Überfall hatten Zivilfahnder bereits zwei andere Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren gefasst. Die Polizei musste die beiden aber wieder laufen lassen, da keine Haftgründe vorlagen. Nach weiteren Ermittlungen identifizierten Ermittler die Tätergruppe, deren Wohnungen jetzt durchsucht wurden. Weil der 14-Jährige im Verdacht steht, bereits im August einen Raub verübt zu haben, beantragte die Staatsanwaltschaft nun einen Haftbefehl. Die beiden anderen Verdächtigen durften nach der Durchsuchung zu Hause bleiben.

