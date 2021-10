Fegebank: Ampel muss Modernisierung anpacken

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat sich für die Bildung einer Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ausgesprochen. Es gehe um nichts Geringeres, "als die Modernisierung des Landes schnell und tiefgreifend anzupacken", sagte die Grünen-Politikerin, die auch Mitglied im Grünen-Sondierungsteam war. Die Ergebnisse der Vorgespräche hätten eine "klare Reformagenda hervorgebracht" und zeigten zudem, "dass ein Aufbruch für unser Land jetzt möglich ist und dass ein Politikwechsel eine ungeheure Kraft für die Gestaltung der Zukunft entfalten kann".

Die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP in den Sondierungsgesprächen hatten sich zuvor einhellig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Während der SPD-Bundesvorstand noch am Freitag darüber entscheiden wollte, wird sich bei den Grünen am Sonntag ein Kleiner Parteitag damit befassen. Die FDP-Gremien wollen am Montag entscheiden.

