Pythonschlange im Vieburger Gehölz in Kiel entdeckt

Kiel. Spaziergänger haben am Donnerstag eine Albino-Python im Vieburger Gehölz in Kiel entdeckt. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass die große helle Schlange regungslos auf einem Holzgestell mitten im Wald lag. Aufgrund der kalten Temperaturen sei das Tier vollkommen regungslos gewesen und in ein Tierheim gebracht worden. Nachdem zunächst unklar war, ob das Tier überleben würde, habe es heute Entwarnung gegeben. Die Schlange sei vorsichtig erwärmt worden und am Leben. Zunächst gab es keine Hinweise auf einen Besitzer oder eine Besitzerin. Nach polizeilichen Erkenntnissen sei es durch die Würgeschlange zu keiner gefährlichen Situation gekommen.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-610466/2

