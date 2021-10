Für Besuch beim HSV: Parkplatz Braun teilweise gesperrt

Ein Schild an einem Parkplatz weist den Weg zum Stadion.

Hamburg. Wer am Samstag mit dem Auto zum Spiel des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf anreist, kann den Parkplatz Braun weiterhin nutzen. Dieser ist nur zu einem Teil gesperrt und nicht komplett. Für den Bau des Lärmschutztunnels an der Autobahn 7 nutzt die Baufirma ein Areal von 900 Parkplätzen. Das dient als Lagerfläche für Abraum und Fertigteile sowie für ein Betonmischwerk. Das teilte das ausführende Unternehmen am Freitag auf Anfrage mit.

Weil aber die Parkfläche deutlich dezimiert ist, wird per Auto anreisenden Zuschauern angeboten, die Park-and-Ride-Anlagen an den Standorten Schnelsen, Elbgaustraße, Bergedorf und Harburg kostenlos zu nutzen.

