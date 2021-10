Lastwagen kippt auf A21 um: Autobahn voll gesperrt

Rümpel. Wegen eines umgekippten Lastwagens ist die Autobahn 21 bei Rümpel (Kreis Stormarn) am Mittwochmorgen in Richtung Kiel für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 28 Jahre alte Fahrer eines mit Tiefkühlgeflügelfleisch beladenen Lasters aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Infolgedessen kippte der Lkw in den Graben und blieb dort auf der Seite liegen. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Weil zur Bergung des Lastwagens zwei Kräne notwendig waren, war die A21 am Vormittag ab dem Autobahnkreuz Bargteheide bis zur Anschlussstelle Bad Oldesloe Süd gesperrt.

